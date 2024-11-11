ВСУ держат рубежи и разрушают планы россиян: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На фронте в Украине с начала суток произошло уже 125 боевых столкновений, большинство из которых на Покровском и Кураховском направлениях. Наши защитники остановили десятки усиленных вражеских атак, удерживая рубежи и разрушая планы оккупантов.

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О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке за 11 ноября. Там подчеркнули, что Силы обороны истощают войска агрессора вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Армия РФ нанесла артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Рясное, Басовка, Новодмитровка, Покровка, Павловка, Александрия, Каменецкая Слобода, Беловоды, Мирополье, Дмитровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты в течение дня предприняли попытку продвинуться к украинским позициям в районе Кондрашовки – атака успешно отбита, ситуация контролируемая. На Лиманском было семь боестолкновений у Грековки, Невского, Тернов и Серебрянки. По состоянию на 16:00 в этом направлении продолжался бой.

На Северском направлении враг провел наступательное действие возле Выимки, нанес авиаудары шестью управляемыми авиационными бомбами в районах Закотного и Северского.

Удары с привлечением бомбардировочной и штурмовой авиации войска РФ также нанесли на Краматорском направлении в районе Часова Яра, Новомаркового и Краматорска. Возле города Часов Яр защитники отбили одну атаку оккупантов.

На Торецком направлении ВСУ успешно отразили все четыре вражеских атаки возле Торецка и Щербиновки. Вместе с тем военные преступники сбросили 13 КАБов на Торецк, Екатериновку, Петровку и Константиновку, а также нанесли девять ударов неуправляемыми авиаракетами по Дружбе.

"Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Четырнадцать раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжается бой в районе Селидово. Вблизи Миролюбовки, Луча, Григорьевки и Лысовки отбито 13 атак", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Также добавили, что сложной ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки и Курахово отражены восемь штурмов, наши защитники стойко ведут еще тринадцать боестолкновений.

На Времивском направлении агрессор 11 раз атаковал неподалеку от Трудового, Макаровки, Новодаровки, Ровнополя и Зеленого Поля. На Гуляйпольском и Приднепровском активных действий не проводил. Наши защитники успешно отбили атаку россиян на Ореховском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, на Покровском направлении в последние дни оккупационная армия РФ добилась некоторых успехов. Кадры от 9 ноября, на которых можно определить геолокацию, указывают на продвижение врага к югу от села Новоалексеевка.

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