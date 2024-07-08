ВСУ истощают наступательный потенциал оккупантов: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

В понедельник, 8 июля, на поле боя в Украине произошло 108 боевых столкновений воинов Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами. Наиболее интенсивно враг атакует защитников Украины на Покровском направлении, но несет там большие потери. Также войска РФ активизировались на Ореховском направлении.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00 8 июля, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что Силы обороны продолжают противодействовать попыткам оккупантов продвинуться в глубину нашей территории и истощают их наступательный потенциал.

На Харьковском направлении войска РФ семь раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ в районах Сотницкого Казачка, Волчанска, Тихого, Старицы и Глубокого. По предварительным данным, враг потерял 160 человек убитыми и ранеными и 55 единиц вооружения и военной техники.

В Купянском направлении пять раз враг атаковал наши позиции вблизи Стельмаховки и Берестового, где четыре атаки наши воины отбили. Еще одно сражение продолжается в районе Петропавловки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников. В районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка, Терны отражены 11 атак, одна еще продолжается.

На Краматорском направлении потерпели неудачу семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Григорьевки, Андреевки и Белой Горы.

На Северском направлении ВСУ отразили пять атак врага вблизи Верхнекаменского. Оккупанты понесли потери и отошли.

На Торецком направлении ситуация напряженная – оккупанты за сегодняшний день 16 раз штурмовали вблизи Дилиевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка. Все атаки остановлены.

На Покровском направлении в течение дня противник совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность – в районах Новоалександровки, Воздвиженки и Новоселовки Первой. 10 боестолкновений еще продолжаются. По предварительным подсчетам, Силы обороны ликвидировали и ранили здесь 294 оккупанта.

На Кураховском направлении насчитывается семь боевых столкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка. Боевые действия продолжаются на трех локациях.

На Времивском направлении идут два боестолкновения у Водяного и Константиновки.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешных атаки неподалеку от населенных пунктов Роботино и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага на левобережье Днепра не имели успеха. Потери позиций не допущены.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 известно о 37 погибших и более 170 раненых мирных жителях.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома. В Киеве погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадали 82 человека.

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