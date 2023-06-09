'ВСУ изрядно насыпали': в сеть попало видео массового побега оккупантов с позиции на юге. Видео

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российским оккупантам на юге нашего государства. Защитники нанесли такие мощные удары по врагу, что захватчики бросились наутек со своих позиций.

Видео дня

Вдогонку украинцы посылали им "пламенные приветы". Видео феерического бегства российских захватчиков на юге показал общественный деятель, волонтер и блогер Сергей Стерненко.

"Массовый побег россиян со своих позиций на юге. Перед тем им изрядно насыпали. Били и когда убегали. Видео недавно созданной 37 бригады, о которой уже можно говорить. Всего только на эту бригаду мы передали от вас имущества на сумму около 15 млн грн. Преимущественно это дроны, и сейчас ваши птички очень существенно влияют на ситуацию", – написал он.

На видео бойцы с помощью дрона наблюдают за результатами ударов по позициям оккупантов. И замечают, как немалая толпа захватчиков начинает убегать.

"П*дары бегут! Смотрите, п*дары бегут! Сколько их вон из леса вылезло, вы только взгляните! Говорите, пусть ребята еще насыпают!" – комментирует голос за кадром.

Еще одно видео не менее феерических попыток захватчиков на своих двоих спастись от украинской арты опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. В то же время, он не уточнил, когда, где и каким подразделением были сняты эти кадры.

"Рота россиян бросила свои позиции под ударом подразделений ВС Украины", – отметил Цаплиенко.

Напомним, накануне, по данным Генштаба, украинские военные ВСУ за сутки ликвидировали 1010 оккупантов и уничтожили 34 артсистемы врага. Общие безвозвратные потери РФ в живой силе 213 770 военнослужащих.

Также сообщалось, что российские добровольцы в Белгородской области ликвидировали полковника РФ, который должен был организовать отпор "ДРГ". Оккупант по собственной воле отправился на войну против Украины еще в октябре прошлого года. Он был женат на главе города Истра Московской области.