ВСУ нанесли более десятка ударов по врагу: уничтожены 14 важных объектов армии РФ – Генштаб

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.

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Также сегодня ночью были сбиты два вражеских БпЛА типа Shahed-136/131. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Российская Федерация и далее применяет тактику террора. Сегодня противник нанес 2 ракетных, 26 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за сутки было отражено более 30 атак противника на указанных участках фронта.

Самые яростные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону.

Ситуация на разных направлениях в течение суток была такой:

– На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населённых пунктов Бучки Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Старая Гута, Барановка, Товстодубово, Бачевск, Волфино Сумской области, а также Червона Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное, Старица на Харьковщине.

– На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись населенные пункты Бологовка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное, Стельмаховка Харьковской области.

– На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Макеевка Луганской области и Невское, Ямполевка, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Ивановское и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Тонечко, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

– На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись Курахово, Георгиевке, Марьинке, Победе, Елизаветовке, Екатериновке и Новомихайловке Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Бурлацкое, Времивка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 4 мая РФ устроила воздушную атаку на Киев. Враг запустил в сторону Киева "шахеды" и, вероятно, баллистические ракеты, заявили в Киевской МВА. Силы ПВО сбили все враждебные цели.

– Во время массированной атаки 9 марта армия РФ ударила "Кинжалом" по объекту инфраструктуры в Киеве. Обломками ракеты были ранены два человека.

– Россия также применила "Кинжалы" во время атаки 26 января. Гиперзвуковые ракеты ударили по Киеву и Запорожью.

– 21 апреля в Воздушных силах ВСУ показали первое фото Patriot на боевом дежурстве в Украине. В защиту Украины стал уже второй дивизион.

– В Воздушных силах рассказали о существенном преимуществе ЗРК Patriot и призвали Запад предоставить Украине больше такого вооружения.