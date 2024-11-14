ВСУ нанесли прицельный удар по военному объекту в Белгороде: росСМИ пытаются скрыть последствия. Фото и видео

Вечером 14 ноября Вооруженные силы Украины нанесли прицельный удар по военному объекту в Белгороде (РФ). Впрочем, как обычно, СМИ страны оккупанта пытаются скрыть последствия "хлопка".

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Об этом говорится в сообщении местных пабликов. Там отмечают, что при атаке предварительно ранены несколько срочников.

"ВСУ нанесли ракетный удар по одной из площадок с военной техникой, расположенной на улице Садова. По неподтвержденным данным, при ударе пострадали несколько солдат срочной службы. По фото видно, что ракета попала в крышу одного из зданий на территории площадки, где стоят несколько военных "Уралов". Также военная техника видна на спутниковых снимках территории этой площадки", – говорится в сообщении.

Белгородские медиа сначала опубликовали фото с "прилетом", на котором была видна военная техника, затем обрезали его так, чтобы не было видно грузовиков, а впоследствии удалили фотографии со своих лент.

К примеру, один из пабликов опубликовал фотографию другого. Последний сначала опубликовал полное фото, затем обрезал его, а затем вообще удалил публикацию из фильма.

"На то, что это был целенаправленный удар по военному объекту, а не хаотический ракетный обстрел Белгорода также указывает на то, что несколько "прилетов" пришлись рядом с площадкой – например, на пересечении улиц Садовая и Шершнева, где находится военный объект", – резюмировали местные паблики.

Ранее сообщалось, что россияне из приграничных районов Курской области начали понимать, что власти не только не защищали границу, но и бросили жителей в беде. Мало того, что телевизор врал, людей никто не эвакуировал, но даже через три месяца многие из них живут как бездомные или вынуждены снимать жилье за свой счет. Во многих домах разрушены из-за обстрелов РФ, а оставшиеся ограблены российскими военными мародерами.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия продолжает бомбить территории собственной страны, "теряя" на головы своих граждан авиабомбы, которыми она атакует Украину. Только за последние несколько дней российские террористы сбросили на Белгородщину еще несколько ФАБов.

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