ВСУ нанесли удар по тренировочному лагерю оккупантов в Донецке, пропагандисты в Крыму умалчивают о подрыве Каховской ГЭС – Генштаб

В Украине продолжаются 471-е сутки полномасштабной войны, на которую захватнические войска РФ сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. Накануне Силы обороны сошлись там в 43 боевых столкновениях с врагом, отбив его атаки.

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Несколько же дней назад защитники разнесли ударами тренировочную базу захватчиков на окраине временно оккупированного Донецка, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке на 9 июня. Там добавили, что в Крыму пропагандисты скрывают от населения подрыв российскими военными Каховской ГЭС и последствия этой катастрофы.

Этой ночью государство-террорист Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. За прошедшие сутки ее войска совершили семь ракетных, два из которых – по мирному городу Умань, и 43 авиаудара, а также 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие гражданские.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском – ВС РФ сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах и усиливают состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. Враг нанес авиаудары по Мирополью, Сенному и Севериновке на Сумщине. Также совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Середина-Буда, Атынское, Бессалевка, Мирополье, Грабовское, Большая Писаревка и Пономаренки Сумской области; Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Чугуновка – Харьковской.

На Купянском направлении захватчики ударили с авиации в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным российским обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого на Донетчине. Артбстрелам от него подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении оккупанты наступали в сторону Орехово-Василевки, Ивановского, Ступочек и Белой Горы, успеха не имели. В то же время ударили с авиации в районе Белой Горы и Торецка на Донетчине. От их артобстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении российские подразделения предприняли неудачные попытки наступления неподалеку Северного и Опытного. Нанесли авиаудары в районе Авдеевки, обстреляли этот город, а также Новокалиново, Тоненькое, Первомайское, Карловку на Донетчине.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе Марьинки. Там оккупанты понесли потери. В то же время враг совершил артобстрелы в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВС РФ нанесли авиаудар в районе Великой Новоселки, обстреляли Угледар, Шахтерское, Золотую Ниву и Времовку на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия продолжает вести оборонные действия. Вместе с тобой она нанесла авиаудары в районах Новополя на Донетчине, Гуляйполя на Запорожье и Змиевки, Берислава, Казацкого на Херсонщине. Также осуществила артиллерийские обстрелы н. п. Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье и Каменское – Запорожской; Херсон, Берислав, Антоновка, Днепровское – Херсонской.

В Симферополе временно оккупированного Крыма наблюдается тенденция умалчивания местными СМИ факта уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы. Известно, что местная оккупационная "власть" обеспокоена возможной паникой среди населения.

В юго-западной части временно оккупированного Донецка отмечено пребывание подразделения "Ахмат". Оккупанты занимаются грабежом гражданского населения, а также снимают постановочные видео о ведении боевых действий. Однако 6 июня украинские воины нанесли эффективное огневое поражение по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере, в результате чего враг потерял 56 человек погибшими. Пока санитарные потери уточняются.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Было уничтожено шесть ударных и четыре разведывательных БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два ЗРК, восемь артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще два важных объекта врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ISW, Силы обороны Украины провели серию контрнаступательных операций с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта в воскресенье, 4 июня. Также защитники совершили ограниченную, но все еще значительную атаку в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

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