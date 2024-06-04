ВСУ нанесли удары по паромной переправе в Крыму и нефтяному терминалу в Краснодарском крае РФ – Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам армии РФ на ее территории и во временно оккупированном Крыму. В частности, ракетами была поражена паромная переправа и нефтяной терминал.

"Бавовна" посетила врага в ночь на 4 июня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 11:00 вторника.

"С началом этих суток наши ракетные войска нанесли успешные удары по паромной переправе во временно оккупированном Крыму и нефтяном терминале в Краснодарском крае", – говорится в посте.

В Силах обороны не предоставили других подробностей этой операции по уничтожению военных объектов врага на захваченном полуострове или в РФ. А впоследствии Генштаб удалил эту информацию из утренней сводки.

Однако удары именно по таким целям ВСУ наносят не впервые. Напомним, что ночью 30 мая украинские силы ракетами ATACMS разгромили паромную переправу в оккупированной Керчи (Крым). В результате существенных повреждений получили также два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки в рамках военной логистики россиян на полуострове.

В ночь на 31 мая ВМС в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны поразили нефтяные терминалы в Краснодарском крае РФ. Один из них расположен в порту "Кавказ", где также была выведена из строя паромная переправа. По этим объектам били украинский береговой комплекс "Нептун" и ударные дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 или 2 июня Силы обороны разбили российскую батарею противовоздушной обороны С-300/400 в Белгородской области РФ. В частности, были уничтожены две пусковые установки и поврежден командный пункт.

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