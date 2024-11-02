ВСУ наносят потери и подрывают наступательный потенциал врага: всего за сутки произошло 145 боевых столкновений – Генштаб

На линии фронта накануне, 1 ноября, зафиксировано 145 боевых столкновений за сутки. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях, на последнее пришлось более трети всех вражеских атак.

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В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия поразили ряд важных целей, среди которых два пункта управления и склад дронов. О ситуации на фронте на 8 часов утра рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне на передовой произошло 145 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 73 авиаудара, в том числе сбросил 116 КАБ.

Кроме этого, россияне совершили 3674 обстрела, из них 106 – из реактивных систем залпового огня, а также использовали 1043 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Краснополье, Великая Писаревка, Журавка, Хотинь, Турья, Мирополье, Дергачи, Купянск, Бочковое, Резниково, Гоптовка, Калиновое, Ольховатка, Надия, Северск, Торецк, Константиновка, Александрополь, Старая Николаевка, Миролюбовка, Курахово, Дальнее, Сухие Ялы, Великая Новоселка, Новоандреевка и Львово.

Украинские воины тем временем наносили ответные удары.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну радиолокационную станцию, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, один склад с дронами и еще один пункт управления захватчиков.

На Харьковском направлении враг один раз пытался штурмовать в районе Волчанска, успеха не имел.

На Купянском направлении в сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу, одно боестолкновение по состоянию на 8 часов утра еще продолжалось.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районе Ступочек. Все атаки поблизости были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки, противник понес потери и отступил.

На Покровском направлении нашими защитниками было остановлено 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Сухой Яр, Миролюбовка, Николаевка, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово и Проминя, здесь Силами обороны было отражено 16 атак.

Наиболее напряженной ситуация остается на Кураховском направлении, здесь Силы обороны отразили 52 атаки позиций вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Вовченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка, Новоселидовка и Ильинка.

На Времьевском направлении противник совершил четыре штурма наших позиций в районах Трудового и Максимовки.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – отметили в Генштабе.

Напомним, накануне Силы обороны отменяли 1270 российских оккупантов. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 17 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, 76 автомобилей и 4 единицы специальной техники захватчиков.

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