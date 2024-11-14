ВСУ обезвредили еще 1690 захватчиков и полсотни вражеских артсистем – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1690 российских оккупантов. Также обезвредили 320 единиц военной техники и вооружения армии РФ.

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По состоянию на 14 ноября общие потери личного состава войск страны-агрессора в войне против нашего государства достигают 716 070.Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили над Украиной четыре российских крылатых ракеты (всего 2640) и 54 беспилотника оперативно-тактического уровня (18 852).

На передовой были уничтожены 64 артиллерийские системы (всех 20 472), 51 боевая бронированная машина (18 947), 19 танков (9319), три реактивных системы залпового огня (1252), одно средство противовоздушной обороны (997) войск РФ.

Кроме того, воины сожгли еще 124 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (29 090).

Всего за время полномасштабной войны ВСУ уничтожили также 3629 единиц спецтехники, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку оккупационной российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники эффективно нанесли удары по вражеским целям на Купянском направлении в Харьковской области. В результате поражения был разрушен десяток позиций армии РФ, ликвидировано 12 оккупантов и уничтожен их военный транспорт.

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