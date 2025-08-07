ВСУ обезвредили 1040 оккупантов и четыре бронемашины армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 349 единиц техники и вооружения войск страны-агрессора РФ. Также ликвидировали и ранили около 1040 российских оккупантов.

С начала полномасштабной войны враг потерял на украинской земле уже примерно 1 060 310 живой силы. Обновленные по состоянию на 7 августа данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери ВС РФ за сутки и в целом

Накануне на передовой воины сбили 163 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 49 930).

Бойцы отминусовали у оккупантов 47 артиллерийских систем (всех 31 180), четыре боевых бронированных машины (23 095), четыре танка (11 076), одну РСЗО (1456).

Кроме этого, защитники сожгли еще 130 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всего 57 605).

За время полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3936 единицы спецтехники, 3555 крылатых ракет, 1203 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Что предшествовало

В течение суток 5 августа Силы обороны Украины уничтожили 342 единицы военной техники и вооружения армии РФ. А ее личный состав защитники проредили примерно на 1010 захватчиков.

6 августа прошел год с начала операции ВСУ в Курской области РФ, когда впервые в истории безъядерная страна захватила часть территории ядерной державы – и сейчас продолжает удерживать там позиции после длительного времени ожесточенных боев. По подсчетам военного командования Украины, за год армия РФ потеряла на Курщине более 77 тысяч военных убитыми и ранеными. Среди этих потерь – и около 4000 северокорейских солдат.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Первой президентской бригады Национальной гвардии "Буревій" уничтожили ряд вражеских целей на Купянском направлении. В результате точных украинских ударов оккупанты потеряли средства РЭБ, живую силу и склады БК.

