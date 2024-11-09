ВСУ останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российские оккупационные силы продолжают проявлять активность на Покровском и Кураховском направлениях. В то же время, украинские защитники успешно сдерживают врага, удерживают рубежи и разрушают его планы.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 16.00 9 ноября. Всего с начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений.

В течение суток от обстрелов пострадали несколько населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях: артиллерийские удары были нанесены по Павловке, Волфиному, Великой Писаревке, Журавке, Бессалевке, Угроедам и Леоновке; авиаудар был зафиксирован по Мирополью.

Российские силы совершили девять авиаударов по Курщине, сбросив 15 корректированных авиабомб (КАБ). В этом же направлении украинские воины отразили 13 атак врага.

На Купянском направлении в течение дня враг пытался прорваться к нашим позициям вблизи Кучеровки, Кругляковки и Лозового. Две атаки продолжаются до сих пор, всего зафиксировано четыре боевых столкновения. Вражеская авиация нанесла удары по Купянску, применив пять управляемых авиабомб.

На Лиманском направлении агрессор совершил 14 атак. Боевые действия продолжаются у Грековки, Невского, Торского и Белогоровки, в общей сложности четыре столкновения остаются активными. В районах Тернов и Ямполевки противник применил бомбардировочную авиацию.

На Северском направлении враг пытался наступать вблизи Верхнекаменского и нанес авиаудары управляемыми бомбами в районе Северска.

На Краматорском направлении наши военные отразили атаку противника в районе Белой Горы. Оккупанты продолжают обстрелы Часового Яра, сегодня сброшены девять КАБов и нанесены удары неуправляемыми ракетами.

На Торецком направлении агрессор совершил шесть атак в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки. Четыре атаки были отбиты, еще два боя продолжаются. На Константиновку сброшены две управляемые авиабомбы.

На Покровском направлении фиксируется высокая активность противника. В течение дня уже произошло 28 столкновений разной интенсивности. Бои продолжаются в районе Луча.

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной: вблизи Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимилиановки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки было отражено шестнадцать штурмов, еще семнадцать боев продолжаются.

На Времивском направлении враг пытается продвинуться вблизи Богоявленки, Трудового и Максимовки.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили одну атаку противника.

На других направлениях оккупанты продолжают наносить авиаудары и осуществлять артиллерийские обстрелы по позициям украинских войск и населенным пунктам. Силы обороны истощают врага вдоль всей линии боевых действий и в его тылу.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска на Купянщине активно применяют авиацию. Сейчас враг действует уже привычным для него сценарием, он фактически ровняет с землей левобережную Купянщину.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ за последние дни продвинулись в отдельных районах Покровского и Кураховского направлений в Донецкой области. Некоторые заявления пропагандистов о "поднятии триколора" в якобы захваченном населенном пункте не подтверждаются, но отмечается, что враг продолжает усиленные атаки.

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