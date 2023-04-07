ВСУ отбили 40 атак и продолжили ''демилитаризацию'' врага, оккупанты усилили террор на захваченных территориях – Генштаб

На 408-е сутки войны оккупанты продолжают сосредоточивать наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки защитники Украины отбили там более 40 атак, продолжив "демилитаризацию" врага.

Видео дня

В то же время захватчики продолжают террор на захваченных территориях, заставляя украинцев получать российские паспорта и менять на российские образцы другую документацию. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 7 апреля.

Как отмечается, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытаясь захватить Бахмут, продолжаются бои.

В течение суток оккупанты пытались наступать в районах Богдановки и Ивановского, однако не имели успеха. Подразделения Сил обороны отразили около 14 атак на указанном участке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Белая Гора, Новодмитровка, Дружба и Дылеевка Донецкой области.

На Лиманском направлении враг пытался наступать в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского, не имел успеха. Обстрелам из артиллерии оккупантов в очередной раз подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Спорное и Берестово Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг атаковал в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы, но безуспешно.

Самые ожесточенные бои на этом участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отбиты более 10 вражеских атак. В то же время российским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток оккупанты не наступали. Обстреляли Угледар, Керменчик, Новомайорское, Золотую Ниву, Шахтерское, Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает наращивать оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Береговое, Велетенское Херсонской области, а также сам Херсон.

В то же время захватчики активно продолжают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонских областей, оказывая психологическое и физическое давление. На блокпостах они ограничивают передвижение украинцев, не получивших паспорт РФ, обыскивают авто, фиксируют все личные данные, угрожают запретом на въезд.

Почтальонов заставляют раздавать людям бланки, где нужно указать сведения о наличии российского паспорта. Те, кто его не имеет, подвергаются постоянным обыскам и запугиванию. Оккупанты активно угрожают принудительным выселением из собственных жилищ и конфискацией частной собственности в случае отказа.

По той же причине родителям школьников-выпускников угрожают отказом в полученные детьми свидетельства о среднем образовании.

Также захватчики заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. В приграничных районах Курской области враг продолжает инженерное оборудование местности.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Заруцкое Сумской области, а также населенных пунктов Гурьев Казачок, Верхняя Писаревка, Графское, Караичное, Амбарное, Бологовка Харьковской области.

В течение суток войска РФ нанесли 2 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре. Угроза ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины, предупредили в Генштабе.

Тем временем защитники Украины продолжают "демилитаризацию" врага. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, вблизи Марьинки был уничтожен российский штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь уничтожили склад боеприпасов противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Войска РФ несут тяжелые потери под Бахмутом. Об этом свидетельствует видео окопов, вырытых под городом-крепостью.

– По данным военной разведки Великобритании, оккупанты возобновили темп наступления и продвинулись в Бахмуте, ключевая для ВСУ "дорога жизни" – под угрозой.

– В ВСУ заявили, что ситуация в Бахмуте усложняется, однако наши военные контролируют ситуацию.

– За минувшие сутки в Украине были уничтожены около 480 оккупантов. Общее количество "демилитаризированных" военных РФ достигло 177 110, сообщили в Генштабе.