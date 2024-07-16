ВСУ отбили у врага позиции под Торецком, но оккупанты продвинулись в районе Северного: анализ ISW
Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные позиции вблизи Торецка Бахмутского района Донетчины. Однако и оккупационные российские войска имели там незначительные продвижения.
Кроме того, оккупанты продолжают штурмы на соседнем Покровском направлении. О ходе боев рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).
"Как российские, так и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении, поскольку 15 июля боевые действия продолжались", – отметили аналитики.
Они сослались на кадры с геопривязкой от 14 июля, которые показывают, что ВСУ недавно отбили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (к югу от Торецка), и подтверждают некоторые сообщения о наступлении ВС РФ в пределах Торецка.
Дополнительные кадры от 15 июля показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в восточном районе Северного (к востоку от Торецка). Также оккупанты продолжали наступление в районе Зализного (непосредственно к юго-востоку от Торецка).
Пропагандисты утверждали, что те прошли вперед, но ISW не увидел подтверждения заявленных российских наступлений там.
При этом аналитики указывают, что армия РФ недавно продвинулась к северо-западу от Авдеевки на фоне продолжающихся боевых действий на Покровском направлении. В частности, они продвигались в пределах центральной части Евгеновки.
Также оккупанты атаковали в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Лозуватского и Яснобродовки. Сообщается, что там действуют подразделения 1-й российской мотострелковой бригады (1-й АК "ДНР").
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в течение 15 июля на фронте произошло 110 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях.
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