newspaper
img

ВСУ отбили за сутки более 120 атак оккупантов на пяти направлениях: враг штурмует Бахмут – Генштаб

Марина Лисничук
War
3 минуты
1,3 т.
ВСУ отбили за сутки более 120 атак оккупантов на пяти направлениях: враг штурмует Бахмут – Генштаб

Защитники Украины в течение 20 марта отразили более 120 атак войск РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Враг особенно штурмует Бахмут и сосредотачивается на наступательных действиях именно на этих участках фронта, потому что все еще надеется выйти на административные границы Донетчины и Луганщины.

Видео дня

Благодаря профессиональным и слаженным действиям наших воинов планам страны-агрессора не суждено было сбыться, ее армия продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. О военной обстановке сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 21 марта – 391-е сутки полномасштабной войны.

Накануне РФ нанесла 21 авиационный и девять ракетных ударов. Один из них – по Славянску. Потерь среди жителей нет. Другой ракетный удар пришелся на Краматорск – по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены семь многоэтажек и три частных автомобиля. Среди населения потерь, к счастью, нет. Также враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения им ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

ВСУ отбили за сутки более 120 атак оккупантов на пяти направлениях: враг штурмует Бахмут – Генштаб

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россия продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Беларуси, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время ведет инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. В течение суток российские ВС осуществили минометные и артиллерийские обстрелы районов 26 населенных пунктов. Среди них Середина-Буда, Сопич, Стариково, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка, Поповка, Студенок и Турья Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка на Черниговщине; Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка, Красное, Новомлынск, Стрелечья и Чугуевка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях агрессор безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 11 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. Пострадали районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы на Луганщине, а также Спорного, Торского и Новоселовки Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

ВСУ отбили за сутки более 120 атак оккупантов на пяти направлениях: враг штурмует Бахмут – Генштаб

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия города Бахмут. В то же время украинские воины отбили атаки врага в районах Богдановки, Ивановского, Предтечино и Северного. Захватчики же обстреляли Миньковку, Васюковку, Зализнянское, Бахмут, Григорьевку, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевку, Нью-Йорк, Орехово-Васильевку, Приволье и Часов Яр на Донетчине. В общем от их огня пострадало 12 населенных пунктов на указанном направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ безуспешно пыталась наступать в направлении Бердичев, Авдеевки, Северного, Первомайского и Новомихайловки Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка и Тоненькое на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает оборону. Интенсивно обстреливает Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Орехов и Волшебное Запорожской области; Времивку, Новополье и Первомайское – Донецкой; Дудчаны, Казацкое, Благовещенское, Днепровское, Белозерку, Береговое, Красный Маяк и Янтарное – Херсонской. Общая численность обстрелянных населенных пунктов составляет 41.

ВСУ отбили за сутки более 120 атак оккупантов на пяти направлениях: враг штурмует Бахмут – Генштаб

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж предположил, что в мае-июне ВСУ могут начать активную фазу контрнаступления. По его словам, ныне Силы обороны Украины и оккупационная армия РФ "соревнуются" в том, кто скорее сумеет подготовить резервы для операций стратегического уровня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!