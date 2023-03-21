ВСУ отбили за сутки более 120 атак оккупантов на пяти направлениях: враг штурмует Бахмут – Генштаб

Защитники Украины в течение 20 марта отразили более 120 атак войск РФ на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Враг особенно штурмует Бахмут и сосредотачивается на наступательных действиях именно на этих участках фронта, потому что все еще надеется выйти на административные границы Донетчины и Луганщины.

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Благодаря профессиональным и слаженным действиям наших воинов планам страны-агрессора не суждено было сбыться, ее армия продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. О военной обстановке сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 21 марта – 391-е сутки полномасштабной войны.

Накануне РФ нанесла 21 авиационный и девять ракетных ударов. Один из них – по Славянску. Потерь среди жителей нет. Другой ракетный удар пришелся на Краматорск – по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены семь многоэтажек и три частных автомобиля. Среди населения потерь, к счастью, нет. Также враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения им ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россия продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Беларуси, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время ведет инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. В течение суток российские ВС осуществили минометные и артиллерийские обстрелы районов 26 населенных пунктов. Среди них Середина-Буда, Сопич, Стариково, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка, Поповка, Студенок и Турья Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка на Черниговщине; Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка, Красное, Новомлынск, Стрелечья и Чугуевка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях агрессор безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 11 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. Пострадали районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы на Луганщине, а также Спорного, Торского и Новоселовки Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия города Бахмут. В то же время украинские воины отбили атаки врага в районах Богдановки, Ивановского, Предтечино и Северного. Захватчики же обстреляли Миньковку, Васюковку, Зализнянское, Бахмут, Григорьевку, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевку, Нью-Йорк, Орехово-Васильевку, Приволье и Часов Яр на Донетчине. В общем от их огня пострадало 12 населенных пунктов на указанном направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ безуспешно пыталась наступать в направлении Бердичев, Авдеевки, Северного, Первомайского и Новомихайловки Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка и Тоненькое на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает оборону. Интенсивно обстреливает Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Орехов и Волшебное Запорожской области; Времивку, Новополье и Первомайское – Донецкой; Дудчаны, Казацкое, Благовещенское, Днепровское, Белозерку, Береговое, Красный Маяк и Янтарное – Херсонской. Общая численность обстрелянных населенных пунктов составляет 41.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж предположил, что в мае-июне ВСУ могут начать активную фазу контрнаступления. По его словам, ныне Силы обороны Украины и оккупационная армия РФ "соревнуются" в том, кто скорее сумеет подготовить резервы для операций стратегического уровня.

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