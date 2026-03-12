ВСУ отминусовали еще 780 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 11 марта украинские защитники ликвидировали и ранили еще 780 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 276 760 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 3 танка, 20 бронемашин и 56 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 766 танков, 24 197 ББМ и 38 319 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1681 единицу реактивных систем залпового огня и 1329 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 349 вертолетов и 173 068 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4403 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 31 российский корабль, утилизировали 83 034 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4088 – специальной техники.

Напомним, украинские защитники из рядов Национальной гвардии записали на свой счет еще один ценный актив российских захватчиков – была уничтожена радиолокационная станция 1К148 "Ястреб-АВ" в Луганской области. На этот раз отличился отдельный отряд специального назначения Lasar's Group.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают нести потери во временно оккупированном Крыму. В районе мыса Фиолент на полуострове ранним утром 11 марта прозвучали взрывы, работала ПВО, а после местные жители наблюдали дым над позицией дивизиона 12-го зенитного ракетного полка ВС РФ.

