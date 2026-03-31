ВСУ отминусовали еще 970 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 30 марта украинские защитники ликвидировали и ранили еще 970 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 297 670 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 7 бронемашин и 61 артиллерийская система. Общие потери врага составляют 11 826 танков, 24 324 ББМ и 39 110 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1709 единиц реактивных систем залпового огня и 1338 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 350 вертолетов и 208 827 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4491 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 86 359 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4105 – специальной техники.

Напомним, вследствие ударов Сил обороны по морскому порту в Приморске Ленинградской области РФ полностью уничтожены восемь резервуаров. Повреждены или не затронуты огнем еще по пять емкостей.

Как сообщал OBOZ.UA, раненые оккупанты на Константиновском направлении гибнут, не дождавшись эвакуации. После ранения их в лучшем случае забирают с позиций через двое-трое суток.

