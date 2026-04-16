ВСУ отминусовали еще 1100 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 15 апреля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1100 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 315 070 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 1 бронемашину и 43 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 866 танков, 24 391 ББМ и 40 046 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1738 единиц реактивных систем залпового огня и 1347 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 350 вертолетов и 240 598 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4537 российсих крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 89 761 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 4126 – специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, появились подробности атаки на нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске. Поражены два основных причала, а также узлы системы измерения количества и показателей качества нефти и запорная арматура трубопроводной системы.

Также мы писали о том, что известно о буровой установке "Сиваш", которую Силы обороны поразили в Черном море. Платформу на Голицынском газовом месторождении враг использовал как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств РЭБ и ПВО ближнего действия и для дроновых ударов по инфраструктуре Одесской и Николаевской областей.

