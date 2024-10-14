ВСУ отразили десятки атак на Покровском и Кураховском направлениях, поражен пункт управления врага – Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупационные войска наиболее активно наступали на Кураховском и Покровском направлениях. На этих двух участках фронта Силы обороны Украины отразили более 60 атак врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб в своей оперативной постройке по состоянию на 08:00 14 октября. Всего за сутки произошло 161 боевое столкновение.

Из уточненной информации стало известно, что враг нанес 53 авиаудара по позициям украинских военных и населенных пунктов, сбросив 92 управляемых авиабомбы (КАБ). Кроме того, российские войска совершили более 3700 артиллерийских обстрелов, из которых 90 из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары были нанесены по следующим населенным пунктам: Сосновка, Мишутино, Глухов, Ободы, Белая Береза, Прудянка, Гоптовка, Малые Проходы, Купянск-Узловой, Новоосиново, Грековка, Горохуватка, Часов Яр, Краматорск, Александрополь, Родинское и Макаровка.

В ответ украинская авиация и артиллерия нанесли 11 ударов по местам скопления живой силы и техники противника, уничтожили пункт управления и еще один важный объект врага.

Видео дня

На Харьковском направлении бои происходили у Старицы.

На Купянском направлении было зафиксировано 19 боевых столкновений в районах Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг совершил 19 атак вблизи Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения у Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении кафира четыре раза атаковали в районах Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении наши военные отразили 25 штурмовых атак врага в районах Сухого Яра, Лисовки, Луча и Селидового.

На Кураховском направлении украинские защитники отразили 39 атак возле Желаемого Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимилиановки, Константиновки и Екатериновки.

На Времивском направлении оккупанты дважды пытались наступать близ Золотой Нивы.

На Ореховском направлении враг трижды безуспешно пытался оттеснить наши силы у Роботиного и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, осуществив восемь атак на украинские оборонные позиции.

На Гуляйпольском направлении обстановка осталась без изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет присутствие, обстреливая населенные пункты минометами и артиллерией с территории РФ.

Вражеская авиация также нанесла 21 удар по Курской области, использовав 31 управляемую авиабомбу.

В то же время украинские военные активно продолжают наносить урон врагу в живой силе и технике, истощая его вдоль всей линии фронта.

Напомним, что Силы обороны Украины на протяжении минувших суток ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1260 российских оккупантов. На сегодняшний день общие потери личного состава армии РФ в войне составляют 670 190.

Ранее сообщалось, что российские войска возобновили тактические наступательные атаки в районе границ Донецкой и Запорожской областей Украины и добились продвижения в локальных атаках. К тому же, эти тактические успехи не являются результатом внезапного или неожиданного прорыва оккупационных сил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!