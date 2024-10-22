ВСУ отразили десятки атак на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Ситуация на фронте остается напряженной, интенсивные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. На этих двух участках российские оккупационные войска совершили 72 атаки.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 22 октября. Всего за минувшие сутки произошло 134 боевых столкновения.

Противник, имея преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует украинские позиции. В то же время украинские защитники стойко обороняются, нанося врагу значительные потери.

По обновленной информации, вчера противник совершил два ракетных удара по украинским позициям и населенным пунктам, а также 82 авиаудара, в том числе оккупанты сбросили 136 корректируемых авиабомб. Кроме того, зафиксировано более четырех тысяч обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, из них 154 – с применением реактивных систем залпового огня.

Агресор совершал авиаудары по населенным пунктам, в частности в районах Сум, Хотина, Басовки, Речек, Белополья, Краснополья, Бытицы, Гнилицы и Юнаковки (Сумская область); Лозовой (Харьковская область); Тернов, Пазено, Майского, Торецкого, Ильиновки, Дружбы, Александрополя, Калиново, Янтарного и Курахово (Донецкая область); Новоданиловки и Малой Токмачки (Запорожская область).

Вчера украинские Силы обороны, в том числе авиация, ракетные войска и артиллерия, нанесли девять ударов по скоплениям личного состава и технике противника, а также поразили два моста.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, где произошло три боевых столкновения, в том числе в районах Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак противника, которые украинские Силы обороны отражали вблизи Петропавловки, Зеленого Гая, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил 14 атак, пытаясь продвинуться у Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Торского и Тернов.

На Северском направлении враг совершил три атаки, в том числе по Верхнекаменскому, Переездному и Белогоровке.

На Краматорском направлении, при поддержке авиации, оккупанты атаковали Часов Яр, но ситуация остается под контролем Сил обороны.

На Торецком направлении противник провел три атаки вблизи Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские военные отразили 46 наступлений врага возле Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Променя, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки, где противник активно использовал авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак в районах Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Катериновки, Зоряного, Острого и Антоновки.

На Времевском направлении враг совершил 12 атак на позиции возле Богоявленки, Новоукраинки и Золотого.

За прошедшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы неподалеку от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно отбили четыре штурма, противнику не удалось добиться успеха.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг продолжает активно использовать артиллерию и авиацию, обстреливая украинские населенные пункты с территории РФ.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, где за минувшие сутки враг совершил 41 авиаудар и использовал 68 управляемых авиабомб, а также провел 260 артиллерийских обстрелов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили около 238 единиц вражеского вооружения и техники. В боях отминусовали около 1350 российских оккупантов. Общие потери живой силы армии РФ в войне составляют 681 580 захватчиков убитыми и ранеными.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны Украины в ночь на 21 октября уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российских оккупантов. Вражеское вооружение было поражено примерно в 60 км от линии столкновения.

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