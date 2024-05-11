ВСУ отразили вражеские атаки на Купянском направлении, поражен пункт управления врага и состав ГСМ – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 104 боевых столкновения. В частности, на Купянском направлении защитники отразили 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Кроме того, наши бойцы нанесли оккупантам ощутимые потери, поразив, в частности, 1 пункт управления, 1 состав ГСМ, 1 зенитно-ракетный комплекс, одну радиолокационную станцию и 18 районов сосредоточения личного состава противника. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 11 мая.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Россияне нанесли 7 ракетных и 108 авиационных ударов, а также совершили более 120 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье, Константиновка, Садки Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменное, Дружба, Спорное, Калиновое, Уманское, Богоявленка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

На Слобожанском направлении защитники Украины отразили 9 атак в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины отразили 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отразили 11 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные отразили 24 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 1 безрезультатную атаку на позиции наших войск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Западные СМИ показали, как украинские воины защищают Часов Яр. Несмотря на то, что враг не смог захватить город до 9 мая, давление россиян на Силы обороны Украины в этом районе не прекращается.

– Военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что когда большая партия военной помощи от США поступит на фронт, украинские Силы обороны получат возможность остановить продвижение российской оккупационной армии. Зато освободить захваченное Очеретино будет непросто.

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