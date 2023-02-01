ВСУ отразили вражеские атаки в районах Спорного и Бахмута, поражен пункт управления и состав БК врага – Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах ряда населенных пунктов Донецкой области. Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов, а ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, 1 пункт управления и 1 боеприпас.

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Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 1 февраля. Отмечается, что атаки были отбиты, в частности, вблизи населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Парасковеевка Донецкой области.

Из-за значительных потерь оккупанты вынуждены были обустроить еще один военный госпиталь в районе Новоивановки Луганской области, на лечении находятся около 100 российских военнослужащих. Тяжесть их состояния занижают и после минимальной помощи отправляют на передовую, отметили в Генштабе.

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