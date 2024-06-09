ВСУ отразили вражеские атаки в районах Волчанска и Липцев, на Купянском направлении продолжаются бои – Генштаб

С начала суток 9 июня на линии фронта произошло 39 боевых столкновений. Оккупанты активно штурмуют на Покровском и Купянском направлениях.

Тем временем на севере Харьковщины украинские воины отразили атаки захватчиков в районах Волчанска и Липцев. Об этом рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 11:00.

В Генштабе констатировали, что за прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 21 район сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО и несколько других важных объектов противника.

Тем временем 9 июня оккупанты продолжают атаки: с начала суток до 11 часов зафиксировано 39 боевых столкновений.

"Захватчики совершили 558 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Также российские войска нанесли ракетный удар, семь авиаударов с применением 11 управляемых авиабомб и уже задействовали 35 дронов-камикадзе", – добавили в ГШ ВСУ.

Так, на Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцев. По данным Генштаба, потери позиций не допущены.

На Купянском направлении продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского. Ситуацию в Генштабе назвали контролируемой.

На Лиманском направлении продолжаются три атаки врага в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение в районе Тернов отражено.

На Северском направлении происходит бой в районе Выемки.

На Краматорском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Ивановского и Клещиевки. Одна вражеская атака отбита, три продолжается.

Который день особенно активным враг остается на Покровском направлении. Враг уже предпринял 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского и Яснобродовки. Из них шесть – продолжается.

"Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки", – объяснили в Генштабе.

На Кураховском направлении попытка оккупантов продвинуться в районе Парасковеевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки. Ситуация, добавила в Генштабе, остается под контролем Сил обороны.

На Ореховском направлении враг потерпел неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении отражена атака врага в районе Крынок.

"На остальных направлениях активных наступательных действий врага не происходило", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, согласно данным Генштаба, накануне, 8 июня, ВСУ обезвредили 1270 оккупантов. Также было уничтожено 236 единиц вооружения, в том числе 60 артиллерийских систем, 26 танков и 26 боевых бронированных машин, два РСЗО и два средства ПВО россиян.