ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага – Генштаб

Более 170 боевых столкновений произошли на линии фронта за последние сутки. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Гуляйпольском направлениях, горячо было также на Константиновском и Александровском направлениях.

Силы обороны сдерживали атаки врага и наносили ему потери, в частности поражены три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как прошли сутки на фронте и в тылу

На линии фронта за минувшие сутки произошло 171 боевое столкновение.

Не прекращал враг также обстрелов как прифронтовых районов, так и отдаленных от линии соприкосновения регионов.

Так, по данным Генштаба, накануне российские войска нанесли два ракетных и 28 авиационных ударов, применили 36 ракет и сбросили 92 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществили 3322 обстрела, в том числе 61 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 6140 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка Днепропетровской области; Доброполье, Константиновка Донецкой области; Рождественка, Самойловка, Новое Поле, Григорьевское, Юрковка, Юльевка Запорожской области.

Защитники тоже наносили удары по оккупантам. В частности, накануне авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Северо-Слобожанское направление и Курщина

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 135 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанск и Зеленое.

Купянское направление

На Купянском направлении противник совершил семь попыток наступления в районе Степовой Новоселовки и в сторону Богуславки и Новой Кругляковки.

Лиманское направление

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь вклиниться в оборону украинских воинов в районе населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Колодязи, Дробышево и Мирное.

Славянское направление

На Славянском направлении Силы обороны остановили наступательное действие захватчиков в районе Платоновки.

Краматорское направление

На Краматорском направлении за прошедшие сутки отбита атака противника в сторону Ступочек.

Константиновское направление

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

Покровское направление

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и в сторону Новопавловки и Филии.

Александровское направление

На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вербовое, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 27 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое.

Ореховское направление

На Ореховском направлении враг пытался провести наступление в районе Степового, получил отпор.

Приднепровское направление

На Приднепровском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Антоновского моста – успеха не имел.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным Генштаба, Силы обороны отминусовали еще 880 российских оккупантов за сутки.

Также 9 января украинские воины обезвредили четыре танка, 16 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 653 беспилотных летательных аппарата, 18 ракет, 84 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

