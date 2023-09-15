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ВСУ преуспевают в районе Клещиевки: произошло 17 боевых столкновений – Генштаб

Анастасия Ковалева
War
5 минут
4,3 т.
ВСУ преуспевают в районе Клещиевки: произошло 17 боевых столкновений – Генштаб

Украинские военные имеют частичный успех в Донецкой области. При этом на двух направлениях российские оккупанты безуспешно наступают.

Об этом сообщает сводка Генштаба ВСУ в Facebook. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток состоялось 17 боевых столкновений. Также, РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны были уничтожены все 17 вражеских "шахедов".

В целом враг нанес 54 авиационных ударов и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть пострадавшие среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Видео дня

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

ВСУ преуспевают в районе Клещиевки: произошло 17 боевых столкновений – Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Нанес авиационные удары в районах Леоновки, Гремяча Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Нововасильевка, Середина-Буда, Водолаги, Степное Сумской области и Гатище, Плетеневка, Волчанские Хутора Харьковской области.

ВСУ преуспевают в районе Клещиевки: произошло 17 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийских и минометных обстрелов противник нанес в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

ВСУ преуспевают в районе Клещиевки: произошло 17 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Веселое Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

ВСУ преуспевают в районе Клещиевки: произошло 17 боевых столкновений – Генштаб

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. Также в район Богдановки и Нью-Йорка Донецкой области враг совершил авиационные удары.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Дружба Донецкой области.

ВСУ преуспевают в районе Клещиевки: произошло 17 боевых столкновений – Генштаб

На Авдеевском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Керамик Донецкой области.

ВСУ преуспевают в районе Клещиевки: произошло 17 боевых столкновений – Генштаб

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 7 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области, где не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы.

Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

ВСУ преуспевают в районе Клещиевки: произошло 17 боевых столкновений – Генштаб

На Шахтерском направлении вражеских авиационных ударов подверглись районы населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Новомайорское Донецкой области.

ВСУ преуспевают в районе Клещиевки: произошло 17 боевых столкновений – Генштаб

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Чаривне, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Ольговка, Херсон Херсонской области и Старая Богдановка Николаевской области.

ВСУ преуспевают в районе Клещиевки: произошло 17 боевых столкновений – Генштаб

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области.

В связи с катастрофическими потерями оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25 общевойсковой армии ВС РФ, на территории Приморского и Хабаровского краев России осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения. В частности, в профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25 армии ВС РФ, которые закончили указанные учебные заведения.

Напомним, накануне стало известно о новых потерях России во временно оккупированном Крыму: СБУ и ВМС уничтожили систему ПВО оккупантов.

Также сообщалось, что враг пытался наступать возле Малой Токмачки и Вербового на Запорожье, но понес большие потери.

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