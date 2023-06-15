ВСУ продолжают движение вперед на Таврическом направлении: уничтожен вертолет Ка-52 и четыре роты оккупантов - Тарновский

Украинские защитники продолжают продвигаться на Таврическом направлении. За последние сутки противник понес значительные потери убитыми и ранеными, количество солдат превышает четыреста человек.

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Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Украинские военные также уничтожили склад с боеприпасами противника.

Кроме того, были уничтожены или повреждены 59 единиц военной техники оккупантов. Среди них были вертолет Ка-52, 14 танков, 10 единиц боевых машин пехоты (БМП), 6 бронетранспортеров (ББМ), МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", противотанковый ракетный комплекс "Корнет", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 3 беспилотных летательных аппарата (БпЛА) "Zala", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Орлан-30".

Работа наших воинов продолжается.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области 11 июня была освобождена деревня Сторожево. Произошло это в результате совместных операций Сил обороны Таврического направления с другими силами обороны.

Напомним, что в ВСУ показали, что делают военные, когда фронт молчит. Иногда на фронте тоже бывает тихо и спокойно. Таких моментов очень мало, они быстротечны, но воины не упускают шанса почувствовать покой и насладиться невероятной украинской природой.

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