ВСУ продолжают удерживать плацдармы на левобережье Днепра: отразили четыре попытки штурма - Генштаб

В течение 710-х суток полномасштабного вторжения на фронте произошло 45 боевых столкновений. ВСУ продолжают удерживать плацдармы на левобережье Херсонщины, здесь воины отразили четыре попытки штурма. Больше всего российских атак отражено на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке за 3 февраля 2024 года. Отмечается, что оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Враг за сутки нанес 54 авиационных удара и совершил 33 обстрела из РСЗО по населенным пунктам (к сожалению, ранены среди гражданского населения).

В свою очередь, в течение дня авиация ВСУ нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Ракетные войска поразили 1 район сосредоточения личного состава и 1 артиллерийское средство противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов и Ямполевки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Клищиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще 3 атаки в районе Первомайского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 6 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении обороны отражены 2 атаки противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Здесь в течение суток предприняты 4 безуспешных попытки штурма позиций наших войск.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны ВСУ эпически разгромили колонну российской бронетехники под Новомихайловкой в Донецкой области. Кремлевские "военкоры" потребовали "экстренных мер", заявив, что им "горько смотреть", как командование РФ бросает на штурм окупантов без прикрытия с неба.

В свою очередь, воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали удачную боевую работу по уничтожению вооружения оккупантов. В результате были уничтожены вражеские танк Т-90 "Владимир" и 120-мм миномет.

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