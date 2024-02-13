ВСУ продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра: попытки штурма армии РФ ни к чему не приводят – Генштаб

В течение суток на фронте в Украине произошло 52 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Защитники продолжают удерживать плацдармы на левобережье Днепра в Херсонской области.

Оккупанты предприняли безрезультатную попытку штурма позиций наших войск и ударили из авиации по населенному пункту Крынки. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 13 февраля.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Оперативная ситуация на фронте остается сложной. Всего враг нанес 1 ракетный удар, 94 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате атак есть раненые и погибшие среди гражданского населения, а также разрушения и повреждения жилой застройки и критической инфраструктуры.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, где проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Россияне ударили из авиации по населенному пункту Круглое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам российских захватчиков подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Гремяч, Заречье, Кореньок, Павловка Сумской области; Уды, Алисовка, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес 2 авиаудара по населенному пункту Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Ивановка, Синьковка, Петропавловка, Харьковская область.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 2 атаки противника в районе населенного пункта Ямполевка Донецкой и Белогоровка Луганской областей, где враг безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне нанесли 5 авиаударов в районах населенных пунктов Терны, Раздолевка Донецкой области, Белогоровка Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Серебрянское лесничество Луганской области, Спорное, Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили 8 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в Часовом Яру Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Богдановка, Клищиевка, Нью-Йорк, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 2 атаки в районе Невельского Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес 2 авиационных удара в районе населенного пункта Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенным пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался улучшить свое тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Георгиевка, Константиновка, Парасковеевка, Первомайское, Донецкой области.

На Новопавловском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили. Противник нанес авиаудар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Старомайорское, Донецкой области, Левадное, Новодаровка Запорожской области.

На Запорожском направлении защитники отбили атаку противника в районе восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Авиация российских оккупантов нанесла удары по населенным пунктам: Долинка, Желтая Кручая, Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам российских захватчиков подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Красное, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении под артиллерийским огнем россиян оказались: Херсон, Токаревка, Ромашково Херсонской области. Также российские оккупанты совершили обстрелы из РСЗО в районах населенных пунктов: Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

Потери оккупантов в сутки

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 16 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по району сосредоточения личного состава, 4 артиллерийским средствам противника, 1 пункту управления, по 2 складам боеприпасов, средству радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

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