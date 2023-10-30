ВСУ продвинулись под Бахмутом за железнодорожный путь, войска РФ ведут наступление в районе Авдеевки: анализ боевых действий от ISW

Украинские военнослужащие продолжают наступательные операции на Бахмутском направлении. В течение суток 29 октября бойцы ВСУ добились подтвержденных успехов на этом участке фронта.

Силы обороны продвинулись к востоку от железнодорожной линии южнее Андреевки. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинские военнослужащие продолжают наступление южнее Бахмута. В то же время кремлевские пропагандисты жалуются, что ВСУ атаковали позиции захватчиков возле Клещевки, пытаясь пересечь железнодорожную линию возле населенного пункта.

В свою очередь российская оккупационная армия пытается вернуть утраченные позиции возле Бахмута, но не достигает никаких успехов. В течение суток враг безуспешно атаковал в районе Хромового, Клещевки и Андреевки. В РФ утверждают, что армия РФ пыталась вернуть утраченные позиции возле Клещевки и Андреевки и вытеснила украинские войска с позиций возле Берховского водохранилища.

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Также российские террористы продолжают наступательные операции в районе Авдеевки, но не добились подтвержденных успехов 29 октября. ВСУ отразили вражеские атаки в районе Керамика, Степового, Новокалиново, Тоненького, Опытного и Первомайского. Пропагандисты заявляют, что РФ собирается атаковать Авдеевский коксохимический завод непосредственно к северу от Авдеевки.

Аналитики отмечают, что российская армия сосредоточила значительную часть своей боевой мощи вокруг Авдеевки. Представитель Таврийской группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что страна-агрессор располагает 40 тысячами личного состава на Авдеевском направлении и перебрасывает в этот район дополнительную силу.

В то же время военный обозреватель Константин Машовец подсчитал, что российские войска на Авдеевском направлении сосредоточили элементы 12-ти отдельных мотострелковых бригад, 16-ти отдельных стрелковых полков мобилизационного резерва, 22-х отдельных стрелковых батальонов мобилизационного резерва, 11-ти отдельных танковых батальонов, отдельного мотострелкового батальона, и три сводных тактических отряда на уровне батальона, включая подразделения БАРС и "Шторм-З". Однако аналитики ISW уверены, что российские воинские части, вероятно, недостаточно укомплектованы и могут представлять собой батальоны, бригады или полки только по названию с меньшим личным составом, чем можно предположить по их эшелонированному обозначению.

Напомним, оккупационные российские войска во время авиационных обстрелов Авдеевки применяют новую провокационную тактику, чтобы обвинить в атаках на город Силы обороны Украины. Они пускают ракеты так, чтобы создавать иллюзию того, что ее запустили из города, подконтрольного украинской армии.

Ранее полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан заявил, что у армии России шансы захватить Авдеевку не большие. По его мнению, защитникам Украины необходимо продержаться всего несколько недель, затем ситуация изменится.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль требует от своих войск захвата новых украинских территорий. Однако крайне низкое с точки зрения эффективности наступление оккупантов под Авдеевкой не оправдало надежд российского руководства.

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