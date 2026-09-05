ВСУ продвинулись сразу по нескольким направлениям: карты ISW

Вооруженные силы Украины недавно продвинулись сразу на нескольких участках фронта, в частности на Славянском и Новопавловском направлениях. В то же время российские войска продолжают наступательные действия на ряде направлений, однако аналитики не зафиксировали подтвержденных продвижений оккупантов на части из них.

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Кроме того, украинские военные наносят удары по командным пунктам, складам и другим важным объектам российской армии. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация на севере Сумской области

Россия продолжает пытаться создать оборонительную буферную зону вдоль международной границы в Сумской области. В то же время украинская сторона опровергла заявления российского Минобороны о якобы захвате Храповщины к северо-востоку от Сум.

Украинская бригада, действующая на севере Сумской области, заявила, что российские войска не совершили ни одного прорыва в этом районе. Ранее украинские и открытые источники уже неоднократно опровергали сообщения России об установлении контроля над Храповщиной.

4 сентября источник, связанный с деятельностью российской группировки войск "Север", сообщил о планах командования РФ провести ротацию подразделений, действующих к юго-востоку от Сум. Речь идет, в частности, о 19-м батальоне 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии, который, по данным ISW, действует вблизи Рясного и Таратутино.

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В ISW отметили, что это первое полученное институтом подтверждение присутствия 19-го батальона 80-го танкового полка на территории Украины.

Харьковская область: ВСУ удерживают позиции

На севере Харьковской области украинские военные недавно продвинулись или удержали свои позиции.

В частности, украинские силы отразили российские атаки в районе Одрадного к востоку от Харькова. Заявление украинского подразделения, действующего на этом направлении, свидетельствует о том, что населенный пункт остается под контролем ВСУ, несмотря на российские утверждения о его захвате.

Украинские военные также продолжают наносить удары по российским военным объектам на оккупированной территории Харьковской области. 4 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении российского командно-наблюдательного пункта в оккупированной Петровке к северо-востоку от Купянска.

Купянское и Боровское направления

Российские войска продолжают наступательные действия в направлении Купянска. В то же время ISW не обнаружил подтверждений их продвижения.

3 и 4 сентября оккупанты также проводили ограниченные наступательные операции в направлении Боровой, однако, по оценке ISW, продвинуться не смогли. На отдельных участках украинские силы проводили контратаки.

Один из российских военных блогеров заявил, что район Ридкодуба и Нового к юго-востоку от Боровой является спорной "серой зоной", где украинские военные ведут контрнаступательные действия.

Украина также продолжила наносить удары по российским военным объектам в оккупированной Луганской области. 4 сентября Генштаб сообщил о поражении склада горюче-смазочных материалов в Ровенках, примерно в 125 километрах от линии фронта.

Лиманское направление

Российские войска продолжают пытаться проникнуть к югу от Лимана. По оценке ISW, оккупанты могут использовать тактику постепенного проникновения, чтобы создать угрозу украинским позициям и путям снабжения в районе Лимана и Славянска.

Геолокационные данные, опубликованные 1 сентября, свидетельствуют о том, что украинские силы нанесли удар по российским позициям к югу от северной части Дибровы после попытки проникновения российских военных.

В то же время украинские военные опровергли заявления России о захвате Святогорска. Российские военные блогеры 4 сентября продолжали утверждать, что оккупанты якобы проводят "зачистку" города.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, заявил, что российские диверсионные группы находятся далеко от Северского Донца и Святогорска. Также сообщалось о контратаках украинских военных на южных окраинах Лимана и в районе Дробишевого.

Таким образом, утверждения российской стороны о контроле над Святогорском не подтверждаются имеющимися геолокационными данными. Ранее с заявлением о якобы захвате города выступал и Владимир Путин.

В ISW также отметили, что в ближайшие недели и месяцы Россия, вероятно, может усилить атаки в районе Лимана из-за ухудшения погодных условий. Представитель украинской бригады предположил, что с наступлением холодной и дождливой погоды российское командование может активизировать попытки продвижения.

Славянское направление: ВСУ продвигаются

Украинские военные недавно продвинулись к востоку от Славянска.

Российские войска пытаются захватить тактические высоты в этом районе, чтобы создать более благоприятные условия для предстоящего наступления на Славянск. В то же время геолокационные видеоматериалы, опубликованные 3 сентября, свидетельствуют о недавнем продвижении украинских сил в районе к северо-западу от Рай-Александровки.

Российский военный блогер 4 сентября заявил о якобы захвате Никоноровки к юго-востоку от Славянска и к востоку от Краматорска. Однако ISW отмечает, что ряд доказательств противоречит предыдущим заявлениям российского командования о значительном продвижении к востоку от Славянска.

В частности, геолокационные данные показывают, что российские войска наносили удары по украинским позициям в Орихуватке и вдоль западного берега канала "Северский Донец – Донбасс". Это не подтверждает заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы захвате Орихуватки.

Константиновское и Добропольское направления

3 и 4 сентября российские войска продолжали наступательные операции в районе Константиновки и Дружковки, но подтвержденного продвижения не было.

Украинские силы продолжают удерживать позиции, затрудняющие продвижение российских войск в районе Константиновки. Российский военный блогер, связанный с Кремлём, признал, что ВСУ удерживают позиции в Стинках, Червоном и Николаевке к северо-востоку от Константиновки.

Российские военные обозреватели также заявляют, что оккупанты пытаются создать угрозу украинским путям снабжения в Дружковку. По их мнению, возможное продвижение РФ позволило бы приблизить ретрансляторы беспилотников к украинским наземным линиям связи и затруднить логистику ВСУ.

Российские войска также провели операцию по проникновению в направлении Доброполья. Геолокационные кадры от 3 сентября свидетельствуют, что украинские силы нанесли удар по российским позициям в восточной части города после попытки проникновения оккупантов.

4 сентября Министерство обороны России заявило о якобы захвате Груского к северо-востоку от Доброполья, однако это утверждение требует подтверждения.

Покровское направление

Украинский батальон беспилотных систем 4 сентября сообщил об активизации российских наступательных действий на Покровском направлении.

По его данным, в течение августа – сентября 2026 года Россия почти вдвое увеличила количество пехоты, задействованной на этом участке фронта.

В то же время украинские военные продолжают действовать на других участках Донецкой области. В частности, ВСУ недавно продвинулись в направлении Новопавловки. Геолокационные данные от 3 сентября указывают на продвижение украинских сил к западу от Котляровки, недалеко от Новопавловки.

Российские войска 3 и 4 сентября проводили ограниченные наступательные операции в направлении Александровки, однако подтвержденного продвижения не было.

Удары ВСУ по российским объектам

Украинские военные продолжают кампанию ударов по российским военным объектам на оккупированной территории Донецкой области.

4 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении российской площадки запуска беспилотников в оккупированном Донецке, примерно в 55 километрах от линии фронта.

Также украинские силы нанесли удар по российскому командному пункту в оккупированной Федоровке.

Запорожское направление

На южном участке фронта российские войска продолжали наступательные операции в направлении Гуляйполя и на западе Запорожской области 3 и 4 сентября. В то же время ISW не зафиксировал подтвержденных продвижений оккупантов.

Целью российской группировки на этом направлении остается удержание передовых позиций, защита тыловых районов от украинских ударов и потенциальное продвижение на расстояние артиллерийского поражения Запорожья.

Херсонское направление

На Херсонском направлении 4 сентября ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за сутки 4 сентября сократили численность российской оккупационной армии на 1260 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 495 тыс. 50 человек.

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