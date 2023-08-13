ВСУ проредили российскую армию еще на 560 наемников и 62 единицы техники с вооружением

Защитники Украины за сутки боев на фронте ликвидировали 560 оккупантов из РФ. Так, с начала вторжения и на сегодня количество "демилитаризованных" путинских вояк достигло 253 850.

Видео дня

Также накануне было уничтожено 62 единицы техники и вооружения врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, кроме живой силы, бойцы сожгли еще 19 артиллерийских систем (всего 5072), 11 боевых бронированных машин (8335), пять средств ПВО (477) и три танка (4298) захватчиков.

В небе защитники сбили три вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4204), а на земле уничтожили 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7543), одну – спецтехники (760).

С начала полномасштабной войны ВСУ также отминусовали 1379 крылатых ракет, 713 РСЗО, 315 самолетов, 313 вертолетов и 18 кораблей/катеров оккупантов.

"Цифра общих потерь врага в крылатых ракетах уточнена с учетом разведывательных и поисковых мероприятий – это не потеря оккупантами крылатой ракеты за прошедшие сутки!" – объяснили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области украинские защитники обезвредили российскую ДРГ. Ее обнаружили недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской громады и открыли по захватчикам шквальный огонь.

На Лиманском направлении пограничники вместе с артиллеристами ДШВ уничтожили российский бронетранспортер. Чтобы превратить технику в металлолом, хватило одного выстрела

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!