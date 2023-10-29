ВСУ проредили российскую армию еще на 660 наемников и восемь танков

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали на фронте ? российских оккупантов. Также защитники проредили армию страны-агрессора еще на 37 единиц военной техники и вооружения.

Обновленные данные о потерях врага по состоянию на 29 октября озвучил Генеральный штаб ВСУ. Согласно им, с начала полномасштабной войны на украинской земле слегло уже 299 080 захватчиков.

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