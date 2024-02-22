ВСУ проредили ряды врага и пополнили обменный фонд на Лимано-Купянском направлении: появились подробности

Вооруженные силы Украины проредили ряды российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении. В частности, наши защитники уничтожили более ста вражеской техники.

Также Силы обороны пополнили обменный фонд, взяв оккупантов в плен. Об этом сообщил начальник прессслужбы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш.

По его словам, за сутки захватчики 725 раз обстреляли позиции ВСУ на этом направлении из всех имеющихся видов артиллерии, танков, гранатометов.

Также были нанесены 29 ударов дронами-камикадзе и 10 раз применена вражеская авиация – Су-34 и Су-25.

"От двух до шести управляемых авиационных бомб одномоментно сбрасывают российские истребители на этом участке фронта", – отметил Евлаш.

Там произошло 11 боевых столкновений, в ходе которых противник потерял 398 человек. В то же время пятью оккупантами пополнен обменный фонд.

Кроме того, наши защитники уничтожили 138 единиц вооружения и техники. Среди них шесть БМП, пять МТ-ЛБ, десять орудий разных типов, 15 автомобилей, система ПВО "Стрела-10", станции радиоэлектронной борьбы "Дзюдоист" и "Стриж". Также были сбиты 97 российских дронов.

Напомним, в понедельник, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских защитников в Харьковской области. В частности, глава государства приехал в командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, защищающей Купянск.