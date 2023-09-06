ВСУ пытаются расширить плацдарм в районе Работино: эксперты оценили продвижение и указали на вызовы. Карта

После захвата поселка Роботино, куда ВСУ удалось прорваться 22 августа, украинская армия пытается расширить прорыв в российской обороне. Это, в свою очередь, сделает силы врага уязвимыми для контратак с флангов.

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Американские военные аналитики Майкл Кофман и Роб Ли оценили дальнейшую стратегию армии Украины после захвата Роботиного. Об этом пишет The New York Times.

По мнению военных экспертов, этот прорыв был критически важным, ведь сделал пробел в обороне РФ, который теперь следует расширить. Речь идет об участке фронта от Роботиного к востоку до поселка Вербовое.

Расширение прорыва позволит украинской армии проводить более эффективные контратаки по флангам оккупантов. Кроме того, более широкая "дыра" в обороне российских войск также позволит украинским силам привлечь больше техники и личного состава для поддержки продвижения на юг.

Также захват Роботиного прерывает линию снабжения Москвы в Крым, усложняя логистику для россиян.

Конечной стратегической целью этого прорыва является город Токмак – важный автомобильный и железнодорожный узел для обеих армий, расположенный примерно в 24 км к югу от Роботиного.

Однако, чтобы получить контроль над Токмаком, ВСУ сначала должны полностью ликвидировать основную оборонную линию российских войск вокруг Вербового, а также другие дополнительные силы обороны, которые может задействовать Россия.

В перспективе это перейдет в медленную и изнурительную борьбу в этой зоне боевых действий. Она может продолжаться еще несколько месяцев, с вероятностью больших потерь с обеих сторон, отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, ВСУ добились успехов на направлении Роботино – Новопрокоповка. Сейчас украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

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