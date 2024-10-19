ВСУ решительно давали отпор врагу: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

На поле боя в течение 18 октября по состоянию на 22:00 произошло 195 боевых столкновений воинов Сил обороны Украины с российским оккупационным войском. Враг активно атакует позиции наших военных на Кураховском и Покровском направлении.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Российские захватчики нанесли по Украине два ракетных удара с использованием трех ракет, а также 47 авиаударов, сбросив 67 КАБов.

На Харьковском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой. ВСУ остановили 23 атаки.

На Лиманском направлении оккупанты 14 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского.

На Краматорском направлении враг штурмовал наши позиции вблизи Часова Яра и Ступочек. Силы обороны остановили обе атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло семь боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Делиевки и Торецка. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении враг 34 раза атаковал в районах Романовки, Селидового, Луча и Михайловки. Отражены 28 штурмов, еще шесть боеприкосновений продолжаются. По предварительным данным, было обезврежено 220 оккупантов, из них 124 - безвозвратно. Также уничтожена одна единица автомобильной техники.

На Кураховском направлении враг предпринял 55 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Желанне Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка. 51 боестолкновение завершено.

По предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 123 человека.

На Времивском направлении противник десять раз атаковал наши подразделения возле Новоукраинки и Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг шесть раз враг тщетно атаковал наших защитников

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы ГУР взяли штурмом и зачистили от оккупантов село Кругляковку в Купянском районе Харьковщины. В ближних боях военные РФ потеряли больше взвода пехоты, часть захватчиков попала в плен, благодаря чему получены важные разведданные.