ВСУ сбивают российские дроны с тренировочных самолетов Як-52: как это происходит Видео

В Одесской области за российскими разведывательными беспилотниками "Орлан-10", ZALA, Supercam и другими, охотятся поршневые Як-52. Эффективность такого использования тренировочных самолетов крайне высока, но, к сожалению, концепция уничтожения БПЛА врага с помощью легкой авиации еще не принята.

Об этом рассказывает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркивает, что даже захватчики уже заметили работу Як-52 в Одесской области и теперь хотят уничтожить эти самолеты и экипаж.

"Российские оккупационные войска даже устроили охоту за пилотом и стрелком, как и самим бортом, работающим в Одесской области. Несколько ударов по Одессе было совершено с целью уничтожения именно этого самолета и его пилота", - говорит Коваленко и демонстрирует видео из разведывательного БПЛА захватчиков, по которому отрабатывали наши пилоты именно из этого Як-52.

С учетом того, что сам Як-52 не может нести полноценное вооружение для уничтожения воздушных целей, функции стрелка выполняет личность на месте летчика-инструктора. Стрелок хорошо виден на этом видео.

Как сообщал OBOZ.UA, впервые на юге Украины сбили два российских беспилотника с помощью легкомоторной авиации еще в апреле. Силы обороны юга уже тогда заявили, что это "неожиданный вираж для вражеских дронов, но действенный".

"Если уж совсем честным быть, эта концепция "охотников" на БПЛА отрабатывается с 2022 года. Данная концепция уничтожения разведывательных дронов с помощью легкой авиации была бы действенна в ряде областей и областных центров, например, в Днепре. Но в Днепре она, при всех имеющихся в наличии возможностей, так и не реализована", – посетовал Коваленко.

Кстати, украинские военные на передовой используют также наземные дроны – для отправки на свои позиции боекомплекта и провизии, для минирования и т.д. А как такие устройства используют для кражи у оккупантов пулемета, смотрите здесь.