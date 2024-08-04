ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят ему потери: произошло 102 боевых столкновений – Генштаб

В течение субботы, 3 августа, по всем направлениям фронта произошло 102 боевых столкновения Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Купянском и Торецком направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара с применением шести ракет, 49 авиационных ударов с применением 62 КАБов, а также использовал для поражения 542 дрона-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении враг три раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Глубокого, Тихого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник провел 14 наступательных действий в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки и Берестового. 12 атак остановлены, две еще продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Тернов, Невского и Макеевки. В результате боестолкновений оккупанты потерпели поражение.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отражали семь вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Шесть боев завершено, один до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении противник совершил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Часова Яра и Андреевки. Силы обороны отразили четыре атаки, еще четыре продолжаются.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали украинские войска возле Зализного, Торецкого, Нью-Йорка и Пивничного. 12 боестолкновений завершено, еще четыре продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток шли 34 боя неподалеку от населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое, Межевое и Яснобродовка. Силы обороны отразили 27 атак, семь еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия у Желанного.

По уточненной информации, за сутки на этом направлении было обезврежено 179 оккупантов, 66 из них безвозвратно. Также уничтожены одна САУ, семь БПЛА разных типов и три единицы автотранспорта. Кроме того, были повреждены два танка, пять гаубиц Д-30, четыре САУ и шесть единиц автотранспорта.

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Прасковьевки. Четыре атаки отбиты, одна еще продолжается.

На Времевском направлении противник совершил три наступательных действия в сторону Константиновки, Раздольного и Водяного, где продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении все вражеские штурмы позиций наших подразделений вблизи Работино успеха не имели.

На других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска концентрируют свои резервы на Покровском направлении, перемещая ресурсы с южного фронта. В частности, враг подтягивает технику из Мариуполя, Бердянска и Геническа.

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