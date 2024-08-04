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ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят ему потери: произошло 102 боевых столкновений – Генштаб

София Закревская
War
3 минуты
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ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят ему потери: произошло 102 боевых столкновений – Генштаб

В течение субботы, 3 августа, по всем направлениям фронта произошло 102 боевых столкновения Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Купянском и Торецком направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара с применением шести ракет, 49 авиационных ударов с применением 62 КАБов, а также использовал для поражения 542 дрона-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении враг три раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Глубокого, Тихого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение.

ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят ему потери: произошло 102 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении противник провел 14 наступательных действий в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки и Берестового. 12 атак остановлены, две еще продолжаются.

ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят ему потери: произошло 102 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Тернов, Невского и Макеевки. В результате боестолкновений оккупанты потерпели поражение.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отражали семь вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Шесть боев завершено, один до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении противник совершил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Часова Яра и Андреевки. Силы обороны отразили четыре атаки, еще четыре продолжаются.

ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят ему потери: произошло 102 боевых столкновений – Генштаб

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали украинские войска возле Зализного, Торецкого, Нью-Йорка и Пивничного. 12 боестолкновений завершено, еще четыре продолжаются.

ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят ему потери: произошло 102 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении с начала суток шли 34 боя неподалеку от населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое, Межевое и Яснобродовка. Силы обороны отразили 27 атак, семь еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия у Желанного.

По уточненной информации, за сутки на этом направлении было обезврежено 179 оккупантов, 66 из них безвозвратно. Также уничтожены одна САУ, семь БПЛА разных типов и три единицы автотранспорта. Кроме того, были повреждены два танка, пять гаубиц Д-30, четыре САУ и шесть единиц автотранспорта.

ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят ему потери: произошло 102 боевых столкновений – Генштаб

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Прасковьевки. Четыре атаки отбиты, одна еще продолжается.

ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят ему потери: произошло 102 боевых столкновений – Генштаб

На Времевском направлении противник совершил три наступательных действия в сторону Константиновки, Раздольного и Водяного, где продолжается одно боестолкновение.

ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят ему потери: произошло 102 боевых столкновений – Генштаб

На Ореховском направлении все вражеские штурмы позиций наших подразделений вблизи Работино успеха не имели.

ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят ему потери: произошло 102 боевых столкновений – Генштаб

На других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска концентрируют свои резервы на Покровском направлении, перемещая ресурсы с южного фронта. В частности, враг подтягивает технику из Мариуполя, Бердянска и Геническа.

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