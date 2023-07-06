ВСУ ударили по тылам оккупантов на Донетчине: поражены склады, база и железная дорога. Карта

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли результативные удары по тылам российских захватчиков в Донецкой области. Был поражен ряд важных для оккупантов объектов.

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В частности, подтверждены прилеты по складам боеприпасов и топлива, а также по местам базирования противника. Об этом вечером 5 июля сообщили в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" (чтобы посмотреть карту "бавовны", доскролльте страницу до конца).

"Прожарка ру*ни на временно оккупированной Донетчине происходит успешно", – сказано в сообщении.

Так, за сутки Силы обороны Украины поразили:

– Бахмутский район: склад с боекомплектом врага;

– Макеевка: склад с боекомплектом врага и горюче-смазочными материалами (нефтебаза);

– Ясиноватая: склад с горюче-смазочными материалами и железнодорожное сообщение;

– Волноваха: здание оккупационной "администрации" ;

– Дебальцево (район): место базирования оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

- Вечером во вторник, 4 июля, во временно оккупированной Макеевке Донецкой области произошла мощная "бавовна". Там прогремело несколько взрывов, было попадание в склад с боеприпасами врага.

– В сеть попало видео мощного взрыва в Макеевке, а разъяренные местные жители после "бавовны" набросились на оккупантов.

– Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области вечером в среду, 5 июля, снова раздались сильные взрывы. После прилета начался пожар на нефтебазе.

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