ВСУ уничтожили 14 артподразделений, три пункта управления и три средства ПВО врага: в Генштабе подвели итоги дня

Вооруженные силы Украины продолжают наносить урон "второй армии мира" на разных участках фронта. Так, за текущие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

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Об этом стало известно из вечерней сводки Генерального штаба ВСУ за понедельник, 19 июня. Результативно отработали и подразделения ракетных войск и артиллерии.

За день украинские военные поразили:

– 3 пункта управления оккупантов;

– 6 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника;

– 2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов захватчиков;

– 14 артиллерийских подразделений на огневых позициях армии РФ;

– 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных объекта оккупантов.

Напомним, что в течение суток российские оккупационные войска вели безуспешные наступательные действия в Донецкой области, сосредотачивая усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 39 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как выглядит временно оккупированное село Рыково Генического района Херсонской области, которое 18 июня посетила мощная "бавовна". Ударом по составу БК и последующей детонацией в пух и прах разнесло не только здания, где хранилось оружие, но и половину населенного пункта.

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