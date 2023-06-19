Войска РФ возобновили наступательные действия на Донбассе: Силы обороны отразили 39 атак врага – Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупационные войска вели безуспешные наступательные действия в Донецкой области, сосредотачивая усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 39 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 19 июня. Отмечается, что государство-террорист продолжает игнорировать законы и обычаи войны, а также использовать тактику террора, производя обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 4 крылатые ракеты "Калибр" и 4 иранских ударных БпЛА Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО Воздушных сил ВСУ все 8 воздушных целей были уничтожены.

Кроме того враг нанес 32 авиационных удара, совершил около 40 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Чуйковка, Басовка, Турья Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огирево, Гатище, Волчанск, Зыбино, Охримовка, Варвар, Нестерное, Бударки, Красный Яр в Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполевки, Торского, западнее Дибровы, Григорьевки и Спорного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Северное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Красногоровки, Марьинки и Победы. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля и Новодаровки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожево, Времевка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Темировка, Левадное, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области; Берислав, Томарино, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис, Софиевка Херсонской области.

Потери России в войне

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 состава боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 14 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных объекта оккупантов.

Кроме того, по данным Генштаба, из-за безумных потерь на поле боя противник продолжает переоборудовать гражданские учреждения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения.

Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области оккупанты превратили в военный госпиталь. В помещении столовой разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых. Этот "военный госпиталь" используется и как логистический хаб по перераспределению раненых и погибших военнослужащих противника. Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в РФ воздушным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины добились новых территориальных успехов в Донецкой области и пополнили обменный фонд. Бойцы 225 ОБТрО продвинулись севернее Орехово-Васильевки и взяли высоту 224.0 под свой контроль;

– главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал эффектное видео освобождения Пятихаток на Запорожье от российских оккупантов. Защитники Украины буквально выжигали врага на каждом метре земли.

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