ВСУ уничтожили вражеский 'Бук-М1' на одном из ключевых направлений фронта. Видео 'фейерверка'

На передовой на востоке Украины наши защитники уничтожили вражеский ЗРК средней дальности "Бук-М1" вместе с боекомплектом во время перемещения. Взрыв со вторичной детонацией попал на видео.

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Роликом 7 мая поделилась в Telegram пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Конкретная локация и дата операции не уточняется.

Технику противника удалось уничтожить благодаря искусным действиям разведчиков 15-й бригады артрозведки "Черный лес".

На снятых дронами кадрах видно, что экипаж "Бук-М1" пытался спрятать машину в лесополосе, но нашей артиллерии это никак не поешало.

"Этот "фейерверк" от детонации БК – следствие точного попадания в современный ЗРК российской армии... Каждый такой взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии – это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени", – говорится в посте.

Добавим, что "Бук-М1" является одним из ключевых средств ПВО россиян. Ориентировочная стоимость этого многофункционального ЗРК средней дальности – около 10 миллионов долларов.

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение 6 мая украинские военнослужащие ликвидировали и ранили еще 1270 оккупантов. Общие потери России в живой силе (за время полномасштабной войны) достигли 960 770 единиц.

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