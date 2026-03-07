ВСУ уничтожили вражеский расчет FPV-дронов на Запорожье: эффектное видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать военную технику и личный состав врага по всей фронтовой линии. На этот раз наши бойцы ювелирно отработали на Запорожье.

В результате точного удара у оккупантов минус один расчет FPV-дронов. Эффектное видео опубликовали на Facebook-странице подразделения бБпАК Pentagon 225 ОШП.

ВСУ ударили по приоритетной цели

Сообщается, что вражеский расчет FPV-дронов был уничтожен на Гуляйпольском направлении. Сначала наша разведка установила точное место работы экипажа захватчиков, который запускал оптоволоконные FPV-дроны и регулярно атаковал украинские позиции.

"После подтверждения координат по точке отработали пилоты 225-го ОШП", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что российские экипажи FPV-дронов постоянно создают тактическое давление на подразделения Сил обороны, поэтому такие цели являются приоритетными для поражения.

После уничтожения расчета интенсивность атак вражеских FPV на этом участке уменьшилась.

Напомним, спецназовцы ГУР МО Украины осуществили ряд успешных операций в районе Степногорска в Запорожье. В результате результативной работы нашим защитникам удалось вернуть под контроль ключевые позиции и улучшить свое тактическое положение. В ходе миссии были уничтожены передовые штурмовые группы российских войск.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Гуляйпольском направлении оккупанты попытались проникнуть в тыл украинских войск, одевшись в гражданскую одежду. Они рассчитывали использовать сложную погоду, чтобы обойти позиции, однако были замечены украинскими пограничниками.

