ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Оса" стоимостью 10 млн долларов недалеко от Волновахи. Видео

Нацгвардейцы продолжают уничтожать вражескую технику и вооружение. Недавно операторы дронов из бригады "Спартан" нанесли удар по российской ПВО вблизи Волновахи в Донецкой области.

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Они уничтожили там вражеский ЗРК "Оса" стоимостью около 10 млн долларов. Кадры боевых действий защитников с батареи беспилотных систем Black Sky были показаны на ресурсах 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан".

"Спартан" уничтожил российский ЗРК "Оса" стоимостью $10 млн

В бригаде рассказали, что операторы дронов Middle Strike батальона беспилотных систем Black Sky бригады "Спартан"" обнаружили и уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса" на оккупированной территории Донецкой области.

Враг разместил его примерно в 40 километрах от Волновахи.

"10 миллионов долларов инвестиций россиян в противовоздушную оборону превратились в очередную цель для наших дронов. Что в очередной раз напоминает оккупантам: понятие "глубокий тыл" утратило для них актуальность", —– подчеркнули защитники.

Главные истории дня

ЗРК "ОСА" – это советский зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны дивизионного звена.

Разработку комплекса в СССР начали ещё в 1960 году, на вооружение он был принят в 1971 году.

Комплекс оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9М33, модификация "Оса-АК" имеет 6 ракет 9М33М2, а "Оса-АКМ" — 6 ракет 9М33М3. По состоянию на конец 2007 года этот ЗРК был самым распространенным в России комплексом военной ПВО. На вооружении ВС РФ на тот момент находилось более 400 машин.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях на Запорожском направлении Силы обороны поразили пусковую установку российского ЗРК "Бук-М1".

А за несколько дней до этого украинские военные уничтожили российский ЗРК "Тор-М1" стоимостью около $25 млн.

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