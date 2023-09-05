Силы обороны Украины отразили ряд атак оккупантов на востоке, в частности на Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях. За сутки произошло более 20 боевых столкновений. В то же время украинские войска продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наносят удары по районам сосредоточения личного состава и вооружения врага.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 5 сентября, на 559-е сутки масштабного вторжения. Как отмечается, в течение суток враг нанес 32 авиаудара, совершил 39 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных и по населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, предупредили в Генштабе.

На Купянском направлении противник продолжает артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Кучеровка, Кисловка, Берестовое, Ковалевка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные атаки в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области, Торского, Северска и Спорного Донецкой области. Продолжает артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки врага в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Федоровка Вторая, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Константиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление агрессора в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиаудар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Победа, Катериновка, Веселый Гай Донецкой области.

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