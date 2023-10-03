ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожен пункт управления врага и две станции РЭБ – Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

В течение суток на фронте произошло 35 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 3 октября.

Российские оккупанты нанесли 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по гражданским объектам Украины. Также враг атаковал нашу страну 7 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Противовоздушной обороной уничтожены 4 вражеских дрона.

В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным обстрелом были населенные пункты Степок Сумской области; Купянск, Ивановка и Чернещина Харьковской области; Заречное, Спорное, Лиман, Клещиевка, Александро-Шультино, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Урожайное, Старомайорское, Новодаровка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области, а также Николаевка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных и штурмовых действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаки врага в районе восточнее Степного Донецкой области. Враг совершил 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника вблизи Старомайорского и Ровнополя Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За сутки 2 октября авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭБ и 4 артиллерийских средства противника.

Напомним, ночью 3 октября российская террористическая армия устроила массированную атаку на Днепропетровскую область. Силами противовоздушной обороны в небе над регионом были уничтожены 13 дронов и крылатая ракета.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска снова ударили по мирным жителям в Донецкой области. Оккупанты 2 октября обстреляли населенные пункты в Покровском и Волновахском районах – ранения получили четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска утром 2 октября в очередной раз обстреляли Херсон. Под удар попало транспортное предприятие, а также автомобиль полиции.