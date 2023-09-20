ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях: в Генштабе рассказали об успехах

В Украине идут 574-е сутки полномасштабной войны с российским агрессором, Силы обороны продолжают защищать границы и вести контрнаступательную операцию. В частности, воины продвигаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожают врага, освобождают территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения, со стороны врага было зафиксировано девять ракетных, 79 авиационных ударов, более 60 обстрелов с РСЗО не только по военным позициям, но и гражданским объектам. О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 20 сентября (чтобы посмотреть карту и фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что накануне оккупанты нанесли авиаудары по четверть сотни населенных пунктов (больше всего на Донетчине и Херсонщине), а еще около 100 сел и городов фронтовых областей обстреляли из артиллерии. Кроме того, минувшей и этой ночью Россия терроризировали регионы Украины ударными БПЛА – были сбиты десятки дронов, однако есть и попадания.

Видео дня

На сегодня без существенных изменений остается обстановка на Волынском и Полесском направлениях, которую контролирует оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Север". В то время как на Северском и Слобожанском агрессор продолжает удерживать военный контингент, который "прикрывает" границу, устраивает диверсии на пограничные, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль Белгородской области РФ.

На Бахмутском направлении в Донецкой области (зона ответственности ОСГВ "Хортица") воины Сил обороны отбили вражеские атаки возле Ягодного, не дали оккупантам восстановить утраченное положение в районе Андреевки. Кроме этого, защитники продолжили штурмы южнее города-крепости Бахмут, нанося существенные потери живой силе и технике ВС РФ, закрепляясь на рубежах.

Также воины ВСУ держат оборону на Авдеевском и Шахтерском направлениях, отминусовывая вражескую технику и ее владельцев. А на Херсонском (ОСГВ "Одесса") ведут контрбатарейную борьбу, активно сжигают склады снабжения и наносят удары по тылам ВС РФ.

В то же время оккупационные войска предприняли безуспешные попытки наступать возле Марьинки на Донетчине. Всего на Марьинском направлении (ОСГВ "Таврия") оккупанты провели 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с позиций.

Потерями закончились для армии РФ атаки у Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки на Запорожском направлении.

Параллельно список потерь оккупантов приумножила авиация Сил обороны, которая 19 сентября ударила по пункту управления врага, нанесла 16 ударов по районам, где захватчики сосредотачивались с техникой и вооружением, а еще три "бавовны" с воздуха пришлись на российские зенитно-ракетные комплексы. Ко всему прочему, украинские ракетчики подбили три пункта управления, один ЗРК, девять артсредств, склад БК и станцию РЭБ врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2023-го ожесточенные бои продолжаются у островов в нижнем течении Днепра в Херсонской области. Там и Силы обороны Украины, и российские оккупанты провели рейды группами на небольших лодках против частей суши, окруженных водой, а также противоположных берегов рек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!