ВСУ ведут наступление под Бахмутом и на западе Запорожской области: в ISW назвали самые горячие участки фронта. Карта

За прошедшие сутки, 3 октября, Силы обороны Украины продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. Наши защитники проводили наземные атаки вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области и на линии Копани-Роботино-Вербовое к юго-западу к юго-востоку от Орехова.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на сообщения российских "военных блогеров". Добавили также, что в Генштабе ВСУ накануне сообщали, что украинские войска вели наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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Напомним, утром 4 октября в сводке Генштаба заметили, что противник за прошедшие сутки безуспешно предпринимал попытки восстановить утраченное положение в районе Андреевки на Бахмутском направлении в Донецкой области. В целом в этом районе Силы обороны продолжают штурмовые действия, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ранее в ISW предположили, что российское военное командование, вероятно, готовится усилить оборону временно оккупированных Мелитополя и Бердянска в Запорожье, перебросив войска с других позиций на востоке и юге. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, возможно, решится даже вывести войска из Бахмута и отказаться от защиты Токмака.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики во временно оккупированном Токмаке в Запорожье начали активно осуществлять эвакуацию. Вывозят "органы власти", свои семьи, заведения "образования", а также устроили "выходные" "админучреждениям" и магазинам.

– Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман выразил мнение, что задачей российской оккупационной армии в ближайшие недели может стать усиление позиций на юге Украины. В частности, речь идет о трех направлениях – Бердянск, Мелитополь, Волноваха.