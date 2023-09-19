ВСУ ведут штурмовые действия южнее Бахмута и отразили контратаки россиян на Мелитопольском направлении – Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают наносить врагу существенные потери на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Защитники продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области.

В свою очередь оккупанты пытались восстановить утраченные позиции на Мелитопольском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, украинские войска наносят врагу существенные потери. Воины Сил обороны закрепляются на достигнутых рубежах под Бахмутом.

"Силы обороны Украины продолжает ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", – заявил спикер Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что российская оккупационная армия пыталась наступать в районе Клещиевки. Кроме того, захватчики пытались восстановить утраченные позиции в районе Андреевки. Враг получает отпор и не достигает успеха.

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"На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченные позиции в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел", – сообщил Ковалев.

В Запорожской области российские оккупанты пытались наступать в районе Роботино. Украинские войска стойко держат оборону и наносят россиянам потери в живой силе и технике.

"На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага", – заявил Ковалев.

Ранее сообщалось, что освобождение Силами обороны Украины Клещиевки и Андреевки к югу от Бахмута могло ухудшить российскую оборону в этом районе и сделать неэффективными в боевых действиях целых три бригады оккупантов.

Напомним, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подняли флаг Украины над недавно освобожденным селом Андреевка вблизи Бахмута Донецкой области. Населенный пункт находится под постоянными обстрелами, врага не оставляет попыток штурмовать его.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины могут успеть прервать сухопутное сообщение РФ с аннексированным Крымом до наступления зимы. Тем временем, российские оккупанты в панике активировали свои резервные силы.

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