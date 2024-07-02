ВСУ выходят на паритет по артиллерийским выстрелам с оккупантами: военный рассказал о ситуации

ВСУ начали понемногу выходить на паритет по артиллерийским выстрелам с россиянами. Это стало возможным благодаря помощи американских партнеров и чешской инициативы, которую ВСУ ждали долгое время.

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Об этом рассказал ресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире КИЕВ24 п. Он отметил, что у украинских военных больше возможностей останавливать наступление и уничтожать врага.

"Нам способствует как и помощь от американских партнеров, которую мы уже чувствуем, так и чешская инициатива, которую мы также долго ждали. Но уже действительно улучшение у нас есть с выстрелами, то есть у нас есть больше возможности останавливать врага, его уничтожать", – отметил эксперт.

Калашников также отметил, что сколько бы выстрелов нам не давали все равно Украина будет регулярно нуждаться еще в боеприпасах, потому что они тратятся ежедневно в значительном количестве.

"В этом случае мы понемногу выходим на паритет, потому что нельзя сказать, что у них такие бесконечные запасы, как они хвалятся", – добавил Калашников.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит вторую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы в июле 2024 года. В то же время, США готовятся объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $150 миллионов, в котором будут ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские 155-мм снаряды.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины на поле боя используют против врага как западные артиллерийские боеприпасы, так и советские. Однако именно натовский стандарт – калибр 155 мм имеет больше преимуществ в дальности и мощности. В то же время, оружие советских времен еще используется и таким образом сразу утилизируется.

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