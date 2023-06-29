ВСУ взяли в плен оккупанта в освобожденном Ровнополе, который скрывался в частном здании. Видео

ВСУ показали, как взяли в плен оккупанта в населенном пункте Ровнополь, что в Запорожской области. Недавно защитники освободили эту деревню от захватчиков.

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Видео, как украинские бойцы берут в плен российского солдата, распространилось сетью. Так, защитники продолжают зачищать освобожденные территории от оккупантов, которые не успели скрыться и кое-где скрываются.

Российский "приблуда" скрывался в частном здании и к своему счастью показал, что не намерен вступать в бой и готов сдаться. Учитывая тела ликвидированных оккупантов вокруг, поступок был верен.

Российские солдаты все чаще принимают решение сдаться в плен, что не только спасает их собственную жизнь, но и жизнь украинских защитников, оказывающихся в плену врага, и на которых их потом можно обменять. Кроме того, такой захватчик возвращается в свою страну и рассказывает об ужасах войны, об отсутствии обеспечения и об отношении командования к солдатам. Это приводит к тому, что все больше людей отдают себе отчет в болотах, что не стоит идти на войну против Украины.

Ранее в ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении, где противник понес значительные потери за последние сутки. Как сообщается, количество убитых и раненых составило почти три роты.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ 24 июня обратились к российским захватчикам на Бахмутском направлении. С помощью громкоговорителей их призывали возвращаться домой, пока они живы.