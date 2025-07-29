ВСУ за сутки обезвредили 1050 захватчиков и десятки вражеских артсистем – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 330 единиц вооружения и техники российской армии. В боях отминусовали около 1050 военных преступников из РФ.

Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 1 051 300 оккупантов (ликвидированных и раненых). Обновленную информацию 29 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ за сутки и за время войны

Накануне во время вражеской воздушной атаки защитники сбили две крылатых ракеты (всего 3548), а на передовой – 192 беспилотника оперативно-тактического уровня (48 585).

На земле воины уничтожили 39 российских артиллерийских систем (всех 30 865), четыре танка (11 065), одну РСЗО (1451), одно средство ПВО (1202), а еще 91 единицу автомобильной техники и автоцистерн (56 687).

Всего с начала полномасштабной войны Силы обороны обезвредили также 23 064 боевых бронированных машины, 3935 единиц спецтехники, 421 самолетов, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Что предшествовало

В течение 27 июля Силы обороны Украины превратили в "груз 200/300" около 1000 захватчиков и уничтожили в боях 348 единиц их военной техники и вооружения.

Еще раньше на Донбассе ликвидировали российского легкоатлета из Курской области Евгения Катунина. Этот победитель Кубка РФ воевал против Украины еще с 2022 года.

Также ВСУ ликвидировали полковника армии РФ, который командовал штурмовыми действиями оккупантов на Великобурлукском направлении в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что несмотря на победные заявления со стороны Москвы, российские оккупанты платят очень большую цену за свое незначительное продвижение вглубь украинских территорий. Силы обороны ежедневно тем или иным способом "отминусовывают" тысячу захватчиков.

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